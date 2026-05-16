НовостиОбщество16 мая 2026 6:52

Кольчугинская прокуратура добилась очистки леса от опасной сухой древесины

Один из арендаторов не убрал стволы деревьев после их вырубки
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского округа провело проверку исполнения лесного законодательства, в ходе которой установило, что один из арендаторов леса в Кольчугинском участковом лесничестве проводил заготовку древесины на площади более чем в 19 гектаров.

В нарушение требований, порубочные остатки, как и сами стволы деревьев, остались лежать на расстоянии менее 20 метров от самого леса, что создает опасность возникновения лесных пожаров.

По результатам проверки арендатору участка внесено представление, также в отношении ответственного сотрудника составлен административный протокол по статье Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены и опасную древесину вывезли.