В Ковровском округе открылась выставка «Наши герои Крымской войны»

Как сообщает Правительство Владимирской области, на днях в Ковровском муниципальном округе в музее-усадьбе Танеевых открылась выставка «Наши герои Крымской войны», посвященная 170-летию со дня ее окончания.

Проект рассказывает о ее участниках-владимирцах. В открытии экспозиции принял участие вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Лызлов.

Власти региона напомнили, что владимирцы участвовали в знаменитых сражениях при Балаклаве и на речке Черной. Всего же в состав Владимирского ополчения вошло 11 дружин общей численностью более 12 тысяч человек.

Теперь познакомиться с их подвигами в крымских сражениях может любой желающий.