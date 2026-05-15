Во Владимире наградили победителей регионального этапа конкурса «Семья года»

15 мая в Доме Дружбы состоялось мероприятие, посвящённое Международному дню семьи. В его рамках прошло награждение победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В нём приняла участие 71 семья из 18 муниципалитетов области, 25 из них вошли в число лучших.

В номинации «Многодетная семья» победителями стали Юлия и Константин Кузнецовы из Судогды. Они воспитывают четверых детей от 2 до 12 лет.

Победителями в номинации «Золотая семья» стали Валентина и Виктор Анисимовы из Гусь-Хрустального. Их супружеский стаж – 52 года.

Первое место в номинации «Семья защитника Отечества» заняли Светлана и Сергей Кочегаровы из Юрьева-Польского. Супруги воспитывают двоих сыновей 11 и 13 лет.

В номинации «Молодая семья» победу одержали Яна и Роман Насилевские из Гороховца. У них трое сыновей от 5 до 18 лет.

Победителями в номинации «Семья – хранитель традиций» стали Мария и Сергей Зинины из Покрова. Они воспитывают пятерых детей, младшему – 10 месяцев. У папы – русские и татарские корни, а у мамы – мордовские.

Первое место в номинации «Сельская семья» завоевали Марина и Сергей Сидор из Камешковского округа. У них трое детей.