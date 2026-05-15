НовостиОбщество15 мая 2026 13:23

Женские клубы при кадровом центре трудоустроили 49 жительниц 33-региона

Участницы клубов нашли вакансии в самых разных отраслях экономики
Виктория СУХОВА
Фото Вязниковского филиала Кадрового центра «Работа России» Владимирской области

В Кадровом центре «Работа России» Владимирской области подвели предварительные итоги работы женских клубов.

За четыре месяца при их поддержке трудоустроено 49 жительниц региона, ещё четверо оформили самозанятость. Большинство из них выбрали промышленное производство, торговлю, образование и административную работу. Часть стали консультантами в сфере информационных технологий, другие выбрали банковскую деятельность, устроились в ЖКХ, здравоохранение и лесное хозяйство.

Клубы работают в рамках нацпроекта «Кадры» и решают сразу несколько задач. Помимо обмена опытом и тренингов по карьерной грамотности, участницы знакомятся с потенциальными работодателями на ярмарках вакансий и профтурах. Всего с начала года состоялось 23 встречи, которые посетили более 360 жительниц региона.

В регионе уже действуют 13 женских клубов, созданных во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Камешково, Киржаче, Кольчугино, Муроме, Меленках, Петушках, Собинке, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском. До конца года новые сообщества откроются при Александровском и Кольчугинском филиалах.

Встречи проходят ежемесячно. Узнать подробности можно в Кадровом центре «Работа России» или по телефону контакт-центр: 8 (4922) 77-33-03.