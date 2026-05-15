Во Владимире проводится проверка по факту нападения льва на дрессировщика

В федеральном телеграм-канале «112» размещена информация о том, что во Владимире на стоянке у ТЦ «Мегаторг» произошел инцидент с диким животным. По предварительным данным, лев напал на работника передвижного цирка, вероятнее всего — на дрессировщика.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области подтвердили, что по факту случившегося проводят доследственную проверку, однако пока никаких подробностей случившегося нет, так как следователь еще работает на месте.

Другие наши источники в правоохранительных органах добавили, что, хотя инцидент со львом и имел место, но жизни человека ничто не угрожает — по одним сведениям, у пострадавшего рваная рана плеча, по другим он и вовсе отделался царапинами. Стоит отметить, что происшествие имело место не во время представления.

В четыре часа дня 15 мая в СУ СК России по Владимирской области уточнили, что происшествие случилось в тот же день. По предварительным данным, львица неудачно поиграла и травмировала 42-летнего дрессировщика. Сам он был доставлен в больницу, однако чувствует себя нормально, серьезных травм удалось избежать. Проверка по данному факту продолжается.