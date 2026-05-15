На Спасском холме во Владимире высадили кусты пузыреплодника и кизильника

Во Владимире продолжают озеленять общественные пространства. 15 мая к работам приступили на Спасском холме, недалеко от памятника вишне.

Сотрудники службы благоустройства МКУ «Зеленый город» высадили 312 кустов пузыреплодника и 104 куста кизильника. Сам цветник будет символично сделан в форме вишни. Когда растения разрастутся, их подрежут и придадут форму спелой ягоды.

Отметим, что в прошлом году здесь были высажены 9 туй сорта Смарагд и 18 гортензий Винилла фрайз.

На этой территории работает система автополива.