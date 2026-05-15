Трое бойцов из Владимирской области вернулись из украинского плена

15 мая с подконтрольной Киеву территории в рамках обмена вернулись 205 российских военнопленных. В их числе бойцы из Владимирской областию

Как сообщил в социальных сетях губернатор Александр Авдеев, из украинского плена вернулись: Владимир из города Юрьева-Польского, Виктор из города Камешково и Иван из города Гусь-Хрустального.

Сейчас все бойцы находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. После этого военнослужащие вернутся в Россию для прохождения лечения и реабилитации.