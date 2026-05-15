Во Владимире подвели итоги конкурса «Юные техники и инновационные лидеры»

Пресс-служба Заксобрания Владимирской области сообщила, что в зале заседаний ЗС наградили победителей конкурса «Юные техники и инновационные лидеры». Мероприятие объединило талантливых школьников, их наставников, педагогов и экспертов в области науки и образования.

Конкурс вообще проводится с 2016 года, но в этом году сменил название на более актуальное. А вообще в нем за 10 лет приняли участие более 450 ребят, представивших около 400 проектов. В ходе подведения итогов вице-спикер Законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин вручил почетные грамоты экспертам конкурса: доценту кафедры «Технологическое и экономическое образование» Педагогического института ВлГУ Владимиру Игонину и заведующей кафедрой, профессору, члену-корреспонденту Международной академии педагогического образования Галине Молевой.

Также Вячеслав Картухин наградил лауреатов и победителей конкурса в различных номинациях. Среди отмеченных проектов — устройство для загрузки печатных плат, умный ночник, генератор школьного расписания на Python, система обнаружения падений человека на основе машинного зрения.