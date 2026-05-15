18 мая Казанский родник обработают от крыс

. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация города Владимира со ссылкой на управление по охране окружающей среды сообщает, что 18 мая будут проводиться работы по дератизации (обработке от грызунов) на территории Казанского родника (в районе дома №46 по улице Верхняя Дуброва).

Напомним, что жители начали жаловаться на крыс в районе родника еще в апреле. И тогда же власти города обещали ситуацию исправить. Правда, чиновники также просили жителей перестать подкармливать птиц в этом районе. дело в том, что птицы все не съедают. а на остатки пищи приходят как раз крысы. Данная просьба будет актуальной и после дератизации. В противном случае крысы вернутся опять.

В администрации города не уточнили, будет ли 18 мая работать сам Казанский родник. В мэрии лишь сообщили, что борьба с грызунами — это важная мера по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия города, а работы проводятся квалифицированными специалистами.