В Камешковском районе три человека пострадали в ДТП на трассе Р-132

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 15 мая около 6 часов утра на 15 километре восточного соединения федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» с трассой М-7 «Волга» на территории Камешковского района.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 51-летний водитель «Хонды» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Вольво» под управлением 28-летнего автолюбителя.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также 25-летний пассажир «Вольво». Бригадами «скорой помощи» все трое доставлены в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.