В Коврове ликвидирован пожар в номере местной гостиницы

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 15 мая в 11.35 диспетчеры пожарной охраны Коврова получили информацию о пожаре, случившемся в доме по улице Урицкого, 14. В этом здании расположена гостиница «Ковров».

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из отеля 20 человек, включая пятерых детей. Как оказалось, возгорание случилось в одном из номеров на пятом этаже. Пожар быстро локализовали и ликвидировали на площади 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

По предварительной информации дознавателей МЧС, пожар случился из-за возгорания планшета, который оставили на зарядке без присмотра. Проверка по данному факту продолжается.