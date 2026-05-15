Во Владимире школьники и учителя приняли участие в акции "Бумажный рециклинг"

Фото с сайта администрации города Владимира.

Администрация города Владимира сообщает, что ученики и педагоги образовательного центра №6 города Владимира приняли участие в общероссийской акции «Бумажный рециклинг». Ее суть заключается в сборе макулатуры.

Директор образовательного центра № 6 Екатерина Плышевская поделилась, что в корпусе школы №21 удалось собрать около трёх тонн макулатуры. Кроме того, в акции участвует ещё школа№29, но там результаты сбора пока не подсчитали.

Очевидно, что акция носит экологический посыл. Ведь всего 1 тонна макулатуры спасает 20 взрослых деревьев и 20 000 литров чистой воды. Как говорят ее организаторы, такое количество бумаги и картона также значительно сокращает выбросы углекислого газа. При этом авторы акции надеются, что экологическая ответственность для ребят станет не разовым событием, а доброй привычкой. А в качестве закрепления результата выступают призы. Ведь пять самых активных школ региона получат новую мебель для классов: парты, доски и книжные шкафы.