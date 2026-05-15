В Гороховце 17 семей справят новоселье в новом многоквартирном доме

Как сообщает глава Гороховецкого муниципального округа Оксана Рябовол, дом, построенный в Гороховце на улице Мира, 16, стал первым за десять лет многоквартирным домом, возведенным в муниципалитете. Последний построили в микрорайоне Омлево еще в 2015 году по программе переселения граждан из аварийного жилья.

Что касается нового дома, то его возвели в рамках регионального проекта по предоставлению гражданам социального жилья, и на днях в него въехали первые жильцы.

Ключи от квартир в трехэтажной новостройке получили многодетные и малообеспеченные семьи, а также дети-сироты.

Оксана Рябовол отметила, что в доме расположено 17 квартир, из которых 10 однокомнатных, четыре двухкомнатных и три трехкомнатных. Все они стали муниципальными, причем 13 уже выкупили у подрядчика на средства регионального и местного бюджетов, а остальные приобретут до конца года.