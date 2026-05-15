14 тысяч владимирцев выбрали программу долгосрочных себережений

Владимирское отделение Банка России сообщает, что с января по март 2026 года жители Владимирской области заключили 14,2 тысячи договоров долгосрочных сбережений. В негосударственные пенсионные фонды (НПФ) перечислено 288 млн рублей взносов.

Программа долгосрочных сбережений действует с 2024 года. И за это время жители региона заключили в общей сложности 130,4 тысячи договоров, перечислив в фонды 6,8 млрд рублей. По мнению управляющей владимирским отделением Банка России Татьяны Сидоровой, владимирцы стали выбирать этот финансовый инструмент осознанно. Во-первых, данная программа предполагает поддержку со стороны государства. Кроме того, для людей весьма важной оказалась возможность ежегодного получения налогового вычета на сумму взносов, уплаченных в ПДС до 400 тысяч рублей.

По закону вложенные в программу личные средства можно забрать в любое время. Однако фонд может установить в договоре понижающие коэффициенты в случае досрочного снятия денег. Все эти условия прописываются в договоре. Сегодня на рынке действуют 32 негосударственных пенсионных фонда. 29 из них занимаются формированием долгосрочных сбережений.