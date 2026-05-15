Во Владимирской области выросло число ДТП с подростками на мотоциклах

С наступлением тепла во Владимирской области выросло количество ДТП с участием мотоциклов. За 4 месяца случилась 21 авария, в которых 2 человека погибли и 25 - были травмированы.

По вине водителей мотоциклов произошло 3 ДТП, в которых 4 человека пострадали. Только за первые 10 дней мая было зарегистрировано 20 происшествий с участием мотоциклом, мопедов, питбайков, в результате которых 1 человек скончался и 22 получили травмы различной степени тяжести.

Начальник региональной Госавтоинспекции Артем Григорьев сообщил, что особую озабоченность вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. Уже с 1 по 10 мая в регионе было зарегистрировано 4 таких происшествия, в которых пострадали 5 подростков. Все они не имели водительского удостоверения.