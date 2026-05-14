Во Владимире вандалы вырывают цветы с городских клумб

С наступлением тепла и появлением на клумбах цветов во Владимире активизируются вандалы. Неизвестные регулярно выкапывают цветы с городских клумб, чтобы пересадить их у себя на участках.
Кроме того, недавно на цветочную композицию, высаженную на Садовой площади, заехал автомобиль. Следы от шин отпечатались на земле.
В мэрии просят уважать чужой труд и сохранять созданную красоту. За кражу растений с муниципальных цветников предусмотрены штрафы.
Если вы стали свидетелем кражи или порчи цветов — сообщайте об этом в правоохранительные органы.