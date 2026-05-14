Глава Александровского округа Анна Кузнецова провела выездной прием жителей

Как сообщает глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова, на днях был проведен выездной прием жителей в селе Больше Каринское, в ходе которого представители разных населенных пунктов сделали ряд обращений по тем или иным вопросам.

Так, жители деревни Жабрево подняли вопрос благоустройства территории возле обелиска, соответствующие поручения были даны управлению ЖКХ. Еще один вопрос: недостаток освещения на въезде в населенный пункт и у контейнерной площадке. Предстоит рассмотреть установку фонаря на опоре.

Люди из Большого Каринского обратили внимание на отключение воды для полива огородов, что случилось из-за неплательщиков. Теперь руководство водоканала должно установить общий прибор учета, а жители определить ответственного за работу с ресурсоснабжающей организацией.

Селян из деревни Большое Шимоново тревожит вопрос отключения электричества на водонапорной башне и прорыв трубы на водопроводе. В скором времени профильные специалисты должны провести обследование сетей для передаче их в МУП «Александров Водоканал», после чего с жителями заключат договоры на установку индивидуальных счетчиков.