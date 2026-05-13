Тяжелоатлеты Владимирской области завоевали 11 наград на всероссийском турнире

Фото СШОР по тяжёлой атлетике Владимирской области

Сборная тяжелоатлетов Владимирской области успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по тяжёлой атлетике «Победа», которые проходили с 4 по 8 мая в Москве. В них участвовало около 200 спортсменов – юношей и девушек 13 – 17 лет, а также мужчин и женщин из 15 регионов страны.

В состав нашей команды входили 15 человек и большинство из них завоевали медали. Сёстры Кузнецовы – Виолетта и Валерия, Анатолий Пушкарев и Денис Архипов стали победителями. Виктория Никифорова и Алексей Баслин заняли вторые места. Анна Артюхина, Савелий Максимов, Виктор Воронов, Сергей Лютов и Елизавета Ветрова получили бронзовые медали.