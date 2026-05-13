НовостиСпорт13 мая 2026 12:03

Тяжелоатлеты Владимирской области завоевали 11 наград на всероссийском турнире

Соревнования прошли в Москве
Виктория СУХОВА
Фото СШОР по тяжёлой атлетике Владимирской области

Сборная тяжелоатлетов Владимирской области успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по тяжёлой атлетике «Победа», которые проходили с 4 по 8 мая в Москве. В них участвовало около 200 спортсменов – юношей и девушек 13 – 17 лет, а также мужчин и женщин из 15 регионов страны.

В состав нашей команды входили 15 человек и большинство из них завоевали медали. Сёстры Кузнецовы – Виолетта и Валерия, Анатолий Пушкарев и Денис Архипов стали победителями. Виктория Никифорова и Алексей Баслин заняли вторые места. Анна Артюхина, Савелий Максимов, Виктор Воронов, Сергей Лютов и Елизавета Ветрова получили бронзовые медали.