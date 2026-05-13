Во Владимирской области волонтеры и студенты почистили смотровые и набережные

Правительство Владимирской области сообщило у себя в социальных сетях, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе прошло несколько субботников. Они были направлены на то, чтобы привести в порядок общественные пространства.

Волонтеры, молодежные организации, школьники, студенты и просто активные жители вышли на субботники в Кольчугинском округе, Вязниках, Юрьев-Польском, Камешково и других городах и районах. В частности, в Кольчугинском округе ребята убрались на Веденеевском кладбище, в Вязниках привели в порядок смотровую площадку «Венец», в Юрьеве-Польском — набережную реки Колокши, в Камешково — Аллею Славы и площадь Ленина. Также работы прошли в Судогде, Коврове и Александрове.

Министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина считает, что такие акции объединяют жителей региона и помогают формировать бережное отношение к тем территориям, которые становятся центрами городской жизни.