Суд отказался смягчать наказание участнице банды «черных риэлторов» из Мурома

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Владимирской прокуратурой по надзору за соблюдению законов в исправительных учреждениях принято участие в судебном заседании по ходатайству муромлянки, осужденной за мошенничества и убийства людей ради квартир.

Эта банда в составе женщины и нескольких мужчин орудовала в Муроме с ноября 2009 по январь 2012 года и занималась тем, что находила социально незащищенных людей, у которых отбирала обманом жилье. Тех, кто догадывался о мошенничестве, убивали и закапывали в лесу в Муромском районе.

В итоге все «черные риелторы» получили крупные сроки заключения в 2017 году. В частности, даму приговорили к 19 годам колонии общего режима.

Однако теперь она ходатайствовала перед Судогодским районным судом о переводе ее в колонию-поселение на более мягкие условия. Вместе с тем, спецпрокуратура представила доказательства того, что она не исправилась. В частности, женщина получила ряд взысканий и состояла на профилактическом учете. Представитель прокуратуры настаивал на отказе в замене вида исправительного учреждения. Суд с этим доводом согласился и отказал осужденной в переводе в колонию-поселение.

Решение в законную силу не вступило.