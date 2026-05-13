Во Владимире полицейские вернули внуку фронтовика украденную медаль деда

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ранее в полицию Владимира обратился 38-летний местный житель, рассказавший, что из его комнаты в коммунальной квартире, где давно никто не живет, пропали телевизор стоимостью 25 тысяч рублей и три юбилейные медали его деда-фронтовика, участвовавшего в Великой Отечественной войне и скончавшегося год назад. Все три медали были приурочены к годовщинам Победы.

В ходе работы сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, которым оказался 44-летний ранее судимый сосед потерпевшего. По версии следствия, мужчина отжал дверную коробку и попал в комнату, откуда стащил телевизор и медали. Одну из них он оставил себе, а остальные выбросил. Полицейским удалось изъять у соседа телевизор и оставшуюся медаль, которую на днях они вернули внуку фронтовика. Ей оказалась награда, приуроченная к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сам мужчина поблагодарил полицейских и отметил, что теперь награда будет храниться в семье в память о дедушке.

Что касается соседа, то его на время следствия отпустили под подписку о невыезде.