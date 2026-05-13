В небе над Владимирской областью уничтожены украинские беспилотники

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, по информации Министерства обороны Российской Федерации, 13 мая с 7 до 9 часов утра дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в общей сложности 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были обнаружены над территорией шести регионов, включая Владимирскую область, а также над акваторией Азовского моря.

Сколько именно беспилотников сбили над Владимирской областью, не уточняется. Также не приводятся другие уточняющие данные.

Стоит отметить, что БПЛА были сбиты и в двух соседних регионах — в Подмосковье и Нижегородской области.