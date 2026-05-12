Во Владимире отреставрируют памятник в честь 850-летия областного центра

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

На днях на официальном сайте госзакупок России был размещен тендер на поиск подрядчика, который возьмется привести в порядок памятник в честь 850-летия города Владимира. Этот 22-метровый монумент открыли 30 октября 1960 года.

Он представляет из себя постамент с высокой стелой, вокруг которой восседают древнерусский воин с мечом, зодчий с капителью колонны и рабочий с моделью трактора.

Будущему подрядчику предстоит произвести очистку всех элементов памятника, а также привести в порядок надписи, гравировки, бортовые камни у основания, плиты, бордюры и другие элементы. Кроме того, подрядчику предстоит высадить у подножия памятника новый газон.

Начальная цена контракта составляет 23,8 миллиона рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 6 мая, а 20 мая конкурсная комиссия подведет результаты определения победителя.