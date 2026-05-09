НовостиОбщество9 мая 2026 7:16

Руководство Владимирской области поздравило жителей с Днем Победы

Они пожелали людям здоровья и благополучия, а стране процветания
Алексей СУХОВ
Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Владимирской области распространило поздравление руководителей региона с 9 мая. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, председатель Законодательного собрания Ольга Хохлова и Главный федеральный инспектор по Владимирской области Игорь Гречуха пожелали владимирцам здоровья и благополучия.

В тексте поздравления особо отмечается, что победа в войне "была добыта ценой невероятных усилий и миллионов жизней граждан нашей страны". После этого руководители перечислили эти трудности: зверства нацистов на оккупированных территориях, блокаду Ленинграда, сожжённые деревни и разрушенные города.

Также в поздравлении отмечен вклад Владимирской области в Победу. В частности, тот факт, что более 300 тысяч наших земляков отправились на фронт, и что почти половина из них не вернулась домой. Также руководители региона отметили работу тыла в годы войны, когда заводы и фабрики городов области работали круглосуточно, перевыполняя план по производству вооружения, боеприпасов и обмундирования. Сейчас этот вклад превратился в присвоение Коврову почётного звания «Город воинской славы», а Владимиру – «Город трудовой доблести».

В конце поздравления, руководство региона пожелало владимирцам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, а нашей Родине – процветания, мира и новой Победы.