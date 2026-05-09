Во Владимире стартовал Парад Победы

9 мая в 10 часов утра во Владимире на площади Победы стартовал парад с проходом полков. В этот раз он выходит менее масштабным.

Как сообщает наш корреспондент с места событий, в параде принимает всего восемь коробок. По соображениям безопасности было решено отказаться от прохода по площади женских и студенческих полков. Также на площадь в этом году пришло меньше людей, чем обычно. Тем не менее народу много.

Что касается руководства региона, то незадолго перед стартом парада на площадь Победы прибыл губернатор Александр Авдеев. Он лично поздравил каждого ветерана и пожал им руки.