Во Владимире прошел велопробег "Дороги Победы"

Во Владимире 8 мая прошла акция под названием «Дороги Победы». Она уже стала традиционной. В ее рамках 50 студентов из колледжей и техникумов областного центра на велосипедах доехали до Вечного огня и возложили цветы к мемориалу на площади Победы.

Во главе колонны шел знаменосец с красным Знаменем Победы, в роли которого выступил студент первого курса Владимирского авиамеханического колледжа Артем Бельский. Молодой человек рассказал, что его прадед в годы Великой Отечественной войны был танкистом, трижды горел в боевой машине. К счастью, герой благополучно вернулся с войны домой.

Возложение цветов к Вечному огню предваряла минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и тех, кто отдал жизнь в ходе проведения СВО. После этого ребята возложили гвоздики к мраморному монументу.

Сотрудники Госавтоинспекции, которые являются организаторами данной акции, добавили, что на будущие годы планируют расширить число участников велопробега, привлекая к нему как молодежные организации, так и старшеклассников.