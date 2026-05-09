В Правительстве Владимирской области прошло заседание по проекту "Кадры"

Данная группа действует в составе комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры». Она вносит предложения по трудоустройству, которые потом воплощаются на практике. По словам Александра Авдеева, уже видны и первые положительные эффекты, а также моменты, которые требуют донастройки.

В частности, рабочая группа в свое время приняла решение о предоставлении субсидий на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов. По ней работодателям выделяют субсидии до 200 тысяч рублей после трудоустройства инвалида. И эта инициатива уже работает.

А еще во Владимирской области с апреля 2026 года утверждён пакет новых форм финансовой поддержки: за временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет полагается ежемесячная поддержка в 6 тысяч рублей. За временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, освобождённые из мест лишения свободы, предпенсионеры, участники СВО и члены их семей, многодетные родители) платят до 12 тысяч рублей в месяц. Есть и другие меры поддержки.