Погода во Владимире на 9 мая 2026 года: без дождей, но похолодает

На смену жаркой погоды во Владимир пришло похолодание. Как сообщает региональное управление МЧС, 9 мая температура воздуха понизится на пять градусов по сравнению с предыдущими сутками.

Утром термометр будет показывать всего +9 градусов, днем воздух прогреется до +12, +13 градусов. Переменная облачность, без осадков.

В МЧС говорят, что такие перепады погоды повышают риски возникновения ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, увеличения количества техногенных пожаров.

Жителей региона призывают соблюдать технику безопасности при эксплуатации электроприборов.