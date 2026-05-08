Во Владимире в ДТП с тремя автомобилями пострадала 11-летняя девочка

Как сообщает отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, дорожно-транспортное происшествие случилось 8 мая в 13.40 на 5 километре западного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо» с автодорогой М-7 «Волга», на улице Куйбышева у дома №20 «А».

По предварительным данным, 32-летний водитель «Газели» при движении по левой полосе в сторону улицы Растопчина врезался в стоящий перед ним автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 54-летнего водителя.

От удара «Солярис» отбросило в стоявший перед ним «Киа», за рулем которого находится 56-летний автолюбитель.

В результате столкновения травмы получила 11-летняя пассажирка «Соляриса». К счастью, ничего серьезного не произошло, и после оказания медицинской помощи врачи отпустили девочку домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.