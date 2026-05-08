В Киржачском округе на месте гибели Гагарина и Серегина высадили 150 туй

Как сообщила глава Киржачского округа Елена Карпова, высадку провели совместно с общественниками, сотрудниками администрации и депутатами возле мемориала на месте гибели первого космонавта земли Юрия Гагарина и его напарника, летчика Владимира Серегина близ деревни Новоселово.

В общей сложности на территории мемориального комплекса высажено 150 туй. Кроме того, в ходе субботника подрядчики провели подготовку перед установкой на аллее мемориала бордюра. Также там положат новый асфальт, а у элементов в виде крыла самолета выложат плитку и оборудуют подсветку.