НовостиОбщество8 мая 2026 13:53

В Киржачском округе на месте гибели Гагарина и Серегина высадили 150 туй

Высадка деревьев состоялась на днях
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Киржачского муниципального округа

Как сообщила глава Киржачского округа Елена Карпова, высадку провели совместно с общественниками, сотрудниками администрации и депутатами возле мемориала на месте гибели первого космонавта земли Юрия Гагарина и его напарника, летчика Владимира Серегина близ деревни Новоселово.

В общей сложности на территории мемориального комплекса высажено 150 туй. Кроме того, в ходе субботника подрядчики провели подготовку перед установкой на аллее мемориала бордюра. Также там положат новый асфальт, а у элементов в виде крыла самолета выложат плитку и оборудуют подсветку.