В Меленках супруг женщины-водителя обвинен в оскорблении инспектора ДПС

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, житель Меленок обвиняется в публичном оскорблении представителя власти, находящемся при исполнении должностных обязанностей.

По версии следствия, в марте текущего года экипаж ДПС остановил автомобиль под управлением женщины-водителя, которая ехала во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

По данному факту полицейские собирались составить административный протокол, когда в ситуацию вмешался муж женщины-водителя, сидевший на пассажирском сиденье и находящийся в нетрезвом виде.

Мужчина принялся оскорблять полицейского в присутствии посторонних, в связи с чем и стал фигурантом уголовного дела. На днях с утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в мировой суд.