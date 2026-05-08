Во Владимире более 40 студентов и волонтеров станцевали "Вальс Победы"

Фото Министерство молодёжной политики Владимирской области

7 мая на площади Победы, во Владимирском юридическом институте и филиале Президентской академии прошла патриотическая акция «Вальс Победы». В ней приняли участие более 40 волонтёров, а также студенты, преподаватели и жители Владимирской области.

Через музыку, танец и атмосферу единства владимирцы выразили благодарность ветеранам и почтили память героев Великой Отечественной войны. Затем была развёрнута масштабная копия Знамени Победы..

«Очень важно хранить память о подвиге поколения Победы и передавать её через такие акции, через уважение к истории своей страны и своей семьи. Георгиевская лента сегодня остаётся символом памяти, благодарности и единства. Спасибо молодёжи региона за участие в таких важных патриотических мероприятиях», – сказала министр молодёжной политики Елена Янина.