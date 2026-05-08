В Муроме в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадал 851 человек

На наш запрос в Минздраве Владимирской области сообщили, что с 7 апреля, когда пошли первые упоминания о заболевших, в Муроме официально зарегистрирован 851 случай заражения острой кишечной инфекцией, при этом с 29 апреля случаи обращений по поводу норовирусной или другой похожей инфекции больше не регистрировались. При этом из 851 заболевшего 353 оказались детьми.

В областном Министерстве здравоохранения добавили, что ни одного человека в больницах Мурома с острой кишечной инфекцией с 29 апреля не осталось. Тем не менее, в городе продолжают нести дежурство 10-11 бригад «скорой помощи».

Что касается кампании по вакцинации от гепатита А, то на данный момент прививку сделали 5517 взрослым и 5413 детям.

Напомним: первые официальные данные о вспышке острой кишечной инфекцией в Муроме появились 8 апреля. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в тот же день провело лабораторное исследование проб, взятых в воде и у заболевших. Как оказалось, в городском водопроводе обнаружили норовирус второго типа. Тот же самый норовирус нашли и у заболевших. Как именно вирус попал в водопровод — предстоит установить следствию. По факту произошедшего СУ СК России по Владимирской области расследует уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». О появлении конкретных обвиняемых пока не сообщается.

По состоянию на середину апреля было известно сперва о 679, а после корректировки уже о 588 заболевших — после этого данные об их числе давать прекратили.