Во Владимире «поумнеют» ещё 17 светофоров

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Во Владимирской области продолжается проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы. Ключевая его цель – повышение безопасности и комфорта на дорогах. Реализуется он в рамках владимирской агломерации, куда входят город Владимир и ближайшие окрестности.

Важным элементом системы являются «умные светофоры», позволяющие анализировать дорожную ситуацию и управлять потоками машин. В регионе уже модернизировано 33 светофора, на которых установлено 33 современных адаптивных дорожных контроллера, а в центре управления развёрнуто специализированное программное обеспечение автоматизированной системы управления дорожным движением. В этом году во Владимире модернизируют ещё 17 светофорных объектов. На них установят 18 умных дорожных контроллеров и 73 видеодетектора, а также 24 камеры видеонаблюдения.

Центр безопасности дорожного движения Владимирской области информирует, что специалисты подрядной организации уже приступили к прокладке кабеля для подключения необходимого периферийного оборудования. Работы ведутся так, чтобы не создавать неудобств для водителей: днём – у мест крепления оборудования, ночью – через проезжую часть.