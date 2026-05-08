НовостиОбщество8 мая 2026 10:53

Владимирские волонтеры привели в порядок мемориалы в преддверии Дня Победы

Акция "Память в порядке" прошла во всех муниципальных образованиях
Виктория СУХОВА
фото с сайта Правительства Владимирской области

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во всех городах и районах региона прошёл Всероссийский субботник «Память в порядке».

К акции присоединились сотни волонтёров, они очистили территории братских могил, обелисков и индивидуальных захоронений участников войны. Добровольцы убрали мусор и прошлогоднюю листву, привели в порядок газоны и клумбы, обновили краску на ограждениях, отмыли и отреставрировали памятные плиты.

«Совместная работа на воинских захоронениях и обелисках стала добрым делом, объединяющим всю страну, важным вкладом в сохранение исторической памяти. Моё уважение и благодарность – всем участникам Всероссийского субботника», – отметил губернатор Александр Авдеев.