17 мая во Владимире пройдет антифестиваль бездомных животных

17 мая с 12 до 17 часов во Владимире уже во второй раз пройдет антифестиваль бездомных животных. Организатором праздника является приют "Дорога добра".

Изначально, фестиваль хотели провести в Загородном парке, однако планы поменялись, и площадкой вновь выбрали Рынок на Студеной.

На празднике будет выставка бездомных собак и кошек, которые будут рады, если их заберут домой. Организаторы подготовили большую развлекательную программу для детей, концерт, различные мастер-классы. Также там можно будет купить изделия ручной работы, средства от продажи пойдут на помощь приютам.

На фестивале наградят волонтеров и проведут веселые старты с собаками. Так можно взять с собой домашних питомцев.