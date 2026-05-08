Преображенскую церковь в Суздале и музей «Старый Владимир» готовят к ремонту

Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил аукцион на проведение ремонтно-реставрационных работ сразу на нескольких объектах - церкви Преображения в Музее деревянного зодчества в Суздале и музее "Старый Владимир".

В ходе ремонта Преображенской церкви специалисты заменят изношенные элементы южной главки: журавцы, лемех и обрешетку. Также планируется восстановить деревянный крест, обломившийся в 2021 году. Срок выполнения работ составит 180 календарных дней с момента заключения контракта.

С 1 июня на время проведения ремонтно-реставрационных работ будет закрыта экспозиция «Старый Владимир», расположенная в бывшей водонапорной башне. Планируется ремонт крыльца и тамбура, замена дверных и оконных коробок. Срок выполнения работ - также 180 дней.