Во Владимире прошел спортивный праздник, посвященный Дню Победы

7 мая на городском стадионе «Лыбедь» прошёл спортивный праздник, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной Войне. В соревнованиях приняли участие воспитанники детских садов, которые соревновались в эстафетном беге, а также школьники, студенты вузов и ссузов, сборные команды муниципалитетов.

Фестиваль является традиционным и проводится каждый год. Мероприятие носит не только спортивный характер, но и патриотический. По словам начальника управления по физической культуре и спорту Марата Мангушева, организаторы данного мероприятия подготовили для участников специальные зоны: места, где можно спрятаться от солнца, интерактивные зоны, зону питания.

Главным событием праздника стала легкоатлетическая эстафета. Также в этом году впервые на стадионе Лыбедь организован один из этапов круглогодичной спартакиады - легкоатлетическая эстафета, поэтому в мероприятии также приняли участие гости из других муниципалитетов.