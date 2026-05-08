НовостиОбщество8 мая 2026 9:08

В муромском лагере "Белый городок" быстровозводимый корпус готов на 70%

В перспективе лагерь сможет принимать 4 тысячи детей круглый год
Виктория СУХОВА
фото со страницы Владимира Куимова в ВК

В муромском лагере "Белый городок" идет строительство нового корпуса на 50 человек. На сегодняшний день работы выполнены на 70 процентов. Также ведется прокладка труб для отопления (газ для подогрева воды провели еще в декабре 2025 года) и капитальный ремонт имеющихся корпусов.

Дети получат комфортабельные комнаты на 2-3 человека с индивидуальными душевыми и санузлами. А благодаря масштабной работе по газификации, «Белый городок» в ближайшей перспективе сможет принимать ребят круглый год.

- Задача для «Белого городка» — в перспективе выйти на приём до 4 тысяч детей в год в круглогодичном режиме, - написал в социальных сетях вице-губернатор Владимир Куимов.