В Муроме мужчина обманом похитил у родителей участника СВО 349 тысяч рублей

В Муроме 28-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Он обманом похитил у родителей участника СВО более 300 тысяч рублей.

По версии следствия, 28-летний безработный мужчина, имеющий среднее профессиональное образование по специальности «юрист», решил заработать легких денег, для чего приобрел себе несколько видов военной формы с различными знаками отличия, а также сувенирное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Все это ему было нужно, так как он узнал, что еще в ноябре 2024 года один его знакомый подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО.

После этого он, надев военную форму, встретился с родителями приятеля, которым представился сотрудником военных следственных органов - подполковником юстиции, и сообщил, что их сын при прохождении военно-врачебной комиссии подделал медицинские документы, в связи с чем военнослужащему может грозить уголовная ответственность, но он может оказать содействие в невозбуждении уголовного дела. Родители военнослужащего передали мошеннику 174 тысячи рублей.

Позже родители созвонились с сыном и выяснили, что у того все в порядке, никаких документов он не подделывал и запретил передавать кому-либо деньги. Но когда обвиняемый вновь обратился к родственникам участника СВО, тот сумел задурить им голову и сказал, что их сын просто не может знать всех проводимых в отношении него проверок. После этого он выманил из родителей еще денег. В общей сложности родители переджали мошеннику 349 тысяч рублей.

Уже в ходе следствия мужчина признал вину и частично возместил материальный ущерб. Теперь ему может грозить до 6 лет со штрафом.