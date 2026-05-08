В Александрове поликлинику №4 ждет капитальный ремонт

В этом году поликлинику №4 Александровской районной больницы ждет капитальный ремонт. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. Начальная стоимость составляет 218 754 700 рублей.

Капитальный ремонт включает в себя: устройство кровли, фасадные работы, внутренние отделочные работы, устройство внутренних санитарно-технических систем, внутренних электротехнических систем, внутренних трубопроводных систем, внутренних слаботочных систем, установку подъемно-транспортного оборудования, устройство наружных электрических сетей и линий связи, а также благоустройство.

Работы будут идти в течение трех лет - до 2028 года.

Подрядчика определят после 15 мая.