НовостиПроисшествия8 мая 2026 6:29

Во Владимире кондуктор автобуса покупала билеты с чужой банковской картой

Во Владимирской области женщину-кондуктора обвиняют в краже с банковского счета
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Владимира утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту кражи с банковской карты, в которой обвиняется 56-летняя жительница областного центра.

По версии следствия, женщина работала кондуктором на одном из городских маршрутов, и в январе 2026 года один из пассажиров передал ей потерянную кем-то банковскую карту.

Вдруг у дамы созрел план, как воспользоваться находкой: зная, что размер премии зависит от количества перевезенных пассажиров, кондуктор периодически стала сама у себя покупать билеты, оплачивая их чужой картой.

Однако хозяйка карточки быстро нашлась: обнаружив странные поездки в автобусах, она обратилась в полицию, и вскоре кондуктора вывели на чистую воду. Свою вину она полностью признала и возместила хозяйке карты всю сумму ущерба.

Уголовное дело предстоит рассмотреть Фрунзенскому районному суду Владимира.