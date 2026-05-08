Во Владимире кондуктор автобуса покупала билеты с чужой банковской картой

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Владимира утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту кражи с банковской карты, в которой обвиняется 56-летняя жительница областного центра.

По версии следствия, женщина работала кондуктором на одном из городских маршрутов, и в январе 2026 года один из пассажиров передал ей потерянную кем-то банковскую карту.

Вдруг у дамы созрел план, как воспользоваться находкой: зная, что размер премии зависит от количества перевезенных пассажиров, кондуктор периодически стала сама у себя покупать билеты, оплачивая их чужой картой.

Однако хозяйка карточки быстро нашлась: обнаружив странные поездки в автобусах, она обратилась в полицию, и вскоре кондуктора вывели на чистую воду. Свою вину она полностью признала и возместила хозяйке карты всю сумму ущерба.

Уголовное дело предстоит рассмотреть Фрунзенскому районному суду Владимира.