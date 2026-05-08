Владимирцы стали брать больше потребительских кредитов

В первом квартале этого года во Владимирской области оживилось кредитование граждан. Объем выданных жителям региона кредитов вырос на 23 процента и составил 41,2 миллиарда рублей.

Из общего объема выдачи потребительские кредиты составили 35,3 миллиарда рублей, это на 19,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем автокредитов вырос почти в полтора раза — до 3,1 миллиарда рублей, но остается на низком уровне. Это объясняется повышением утилизационного сбора, высокими процентными ставками, общим ростом цен на автомобили, а также ужесточением кредитной политики банков.

На начало апреля владимирцы были должны банкам 234,6 миллиардов рублей — долг за год вырос на 3,5%. Доля просроченной задолженности составила 5%.