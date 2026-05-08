Во Владимирской области открыли выставку «Место памяти. Без срока давности»

7 мая во Владимирской областной филармонии состоялось открытие выставки «Место памяти. Без срока давности», приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Владимирская область стала стартовой точкой для передвижной экспозиции, которая позднее будет представлена и в других регионах страны.

Уникальность выставки в том, что экспозиция представлена с помощью художественных образов – более 100 картин, скульптур и малых архитектурных форм, которые способны повлиять на восприятие исторических сюжетов. Часть представленных полотен была написана ещё в 1940-е годы очевидцами событий. Также есть картины из музейных собраний, частных коллекций и творения современных художников, которые обращались к теме геноцида советского народа.

Для свободного посещения выставка будет работать с 8 мая по 14 июня по следующему графику:

- для всех посетителей: ежедневно со вторника по воскресенье с 11.00 до 15:00 (по понедельникам выставка не работает);

- для зрителей вечерних концертов филармонии: за час до начала мероприятия.