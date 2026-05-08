Владимирцев предупредили о новых схемах обмана на День Победы

. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Как сообщает Правительство Владимирской области, в преддверие Дня Победы нередко активизируются мошенники, которые придумали несколько новых схем обмана жителей страны, и Владимирская область здесь не исключение.

Так, жителям региона могут приходить в мессенджерах или на почту открытки с якобы официальными поздравлениями от руководства страны или области. На самом деле внутри такой открытки спрятан «троянский конь» - вредоносная программа, способная похищать данные с устройства, в том числе пароли к банковским приложениям.

Также иной раз жулики звонят от имени сотрудников Социального фонда или отдела соцзащиты и рассказывают о «праздничной выплате», под этим предлогом выманивая у пожилых людей данные от их банковской карты.

Наконец, бывают случаи, когда человеку сообщают о вручении «памятной медали» к 9 мая: жулики просят перейти по ссылке якобы для уточнения списков, а на самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где, опять же, происходит утечка персональных данных.

Жителям Владимирской области следует быть внимательнее и осторожнее и не поддаваться на уловки мошенников.