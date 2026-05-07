В Гороховце водитель может остаться без машины за повторную пьяную поездку

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого округа утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту повторной нетрезвой поездки, в которой обвиняется местный житель.

По версии следствия, ранее автолюбителя уже лишили прав за поездку в пьяном состоянии, но он не сделал для себя выводы, и в марте 2026 года снова сел за руль своей «Киа Рио» после выпитого алкоголя, отправившись в заезд по Гороховцу.

Возле дома №33 по улице 1 Мая его остановили сотрудники Госавтоинспекции, и после медицинского освидетельствования от вождения мужчину отстранили.

Сам он вину признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гороховецкий районный суд. Если его вина будет доказана, водителю может грозить, помимо наказания, конфискация автомобиля, который сейчас находится под арестом.