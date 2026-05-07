НовостиОбщество7 мая 2026 13:38

9 мая во Владимире могут возникнут перебои с сотовой связью

Данные меры связаны с обеспечением безопасности
Виктория СУХОВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Владимира предупреждает жителей о том, что 9 мая возможны временные ограничения в работе сотовой связи и мобильного интернета. Данные меры связаны с обеспечением безопасности.

В связи с этим могут возникнуть сложности с работой банковских приложений и сервисов бесконтактной оплаты; государственных и коммерческих веб-сайтов; навигационных приложений, а также оплатой системы на пересадочном тарифе в городском общественном транспорте.

В мэрии рекомендуют иметь с собой наличные средства, а важные платежи совершить заранее.

Напомним, что 7 мая во Владимире была отражена атака беспилотников. Пострадавших нет, также как и разрушений.