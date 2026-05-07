Губернатор Александр Авдеев провел прием граждан

Губернатор Александр Авдеев провёл приём граждан.

Так, за помощью обратилась староста деревни Ручей Ковровского округа. Она попросила помочь с ремонтом дома культуры. Глава региона поручил подготовить необходимую документацию для конкурсного отбора в программу капремонта на 2027 год.

Ветеран спецоперации Александр попросил содействия в получении санаторно-курортного лечения. Ему посоветовали обратиться в отдел соцзащиты, который выдает сертификат на лечение номиналом 109 тысяч рублей.

С предложением создать новое образовательное пространство в Уршельской школе Гусь-Хрустального округа выступила представитель родительского комитета Анна. По решению губернатора этот проект выдвинули на комиссию по распределению средств инициативного бюджетирования. Он будет реализован уже к 1 сентября.

Жительница села Картмазово Судогодского округа попросила помочь с газификацией. Губернатор пообещал, что проектная документация будет доработана, а населённый пункт – включен в Программу газификации области со сроком строительства в 2027-2028 годах.