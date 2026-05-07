Власти Владимирской области создали канал экстренного оповещения населения в MAX

Губернатор Александр Авдеев сообщил у себя в социальных сетях, что на уровне областных властей было принято решение создать канал для экстренного оповещения населения о различных угрозах в мессенджере MAX. 7 мая в нем появился канал «РСЧС Владимирская область».

Его запустило Министерство региональной безопасности Владимирской области. В нём публикуется следующая важная информация: предупреждения о чрезвычайных ситуациях, о беспилотной и ракетной опасности, неблагоприятных погодных условиях, а также способы минимизировать риски. По мнению властей, главное преимущество этого ресурса — максимальная оперативность. Канал доступен во время ограничений в работе мобильного интернета.

В частности 7 мая в канале появилось три поста. Все они связаны с атакой БПЛА во Владимирской области. На данный момент, согласно информации из канала сохраняется угроза атаки беспилотников. Работает ПВО. Власти региона просят соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств. В случае опасности или обнаружения БПЛА, нужно звонить по телефону 112.