Во Владимирской области кабинеты для диагностики плода будут работать по-новому

Во Владимирской области открыто пять кабинетов антенатальной охраны плода: в Центральном роддоме Владимира, Александровской районной больнице, Ковровской многопрофильной городской больнице №1, Центральной районной больнице № 2 в Муроме и Областном перинатальном центре. В них установлено ультразвуковое оборудование экспертного класса и работают опытные врачи.

В региональном Минздраве установили новые правила организации работы этих кабинетов.

Все беременные будут проходить в созданных кабинетах два обязательных скрининга - первый на сроке от 11 до 14 недель и второй на сроке от 18 до 21 недели. Оба исследования включают ультразвуковую и генетическую диагностику.

Они помогают выявить внутриутробные пороки развития, в том числе несовместимые с жизнью. При их обнаружении женщина может сделать аборт на сроке до 22 недель.

Диагностика пороков, совместимых с жизнью, даёт возможность заранее определить роддом, где помогут малышу. В отдельных случаях беременных направляют в федеральные центры.

Также скрининги позволяют диагностировать хромосомные заболевания. Женщина может осознанно принять решение о дальнейшем вынашивании ребёнка. При этом ей предоставляют контакты организаций, специализирующихся на помощи детям с подобными заболеваниями.

При выявлении пороков развития у плода предусмотрена чёткая система маршрутизации. Сначала женщина направляется в отделение ультразвуковой диагностики ОКБ, далее - в медико-генетический центр, где выполняются инвазивные тесты для расширенной генетической диагностики.

На базе областной больницы также действует пренатальная комиссия: она коллегиально решает вопрос о целесообразности дальнейшего вынашивания беременности с участием профильных специалистов.